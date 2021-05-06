Центральний вестибюль метро «Хрещатик» закривали через «мінування»

У Києві закривали на вхід та вихід центральний вестибюль станції метро «Хрещатик» (вихід до вул. Хрещатик) у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Центральний вестибюль станції метро «Хрещатик» (вихід до вул. Хрещатик) зачинено на вхід та вихід. Пересадочний вузол та два інші вестибюлі працюють", - йдеться у повідомленні.

Після перевірки центральний вестибюль відкрили, повідомив Київський метрополітен у Фейсбуці.

"Станцію "Хрещатик" відчинено на вхід та вихід. Метро працює у звичайному режимі. Перепрошуємо за незручності", - зазначили у повідомленні.