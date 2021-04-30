Київщина та Миколаївщина з 1 травня виходять з «червоної» зони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні ухвалила рішення з 1 травня скасувати червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«За результатами засідання Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 1 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Київської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки», - зазначив Немчінов.

Як повідомлялося, 28 квітня на позачерговому засіданні Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. вирішила скасувати з 1 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва.