У Києві з 1 травня діятимуть карантинні правила «помаранчевої» зони

Столиця послаблює суворі обмеження з 1 травня, в місті діятимуть правила помаранчевої зони.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"З 1 травня відновлять роботу заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри. У звичайному режимі, з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм, працюватиме від завтра і весь громадський транспорт столиці", - розповів Кличко.

За його словами, з 5 травня в Києві відновлять навчальний процес у школах, садках, закладах професійно-технічної освіти, коледжах і вищих навчальних закладах.

"Відкриють усі 428 шкіл столиці та 572 дитячих садочки. Також навчальний процес у школах Києва не подовжуватимуть на літо. Учні, як і зазвичай, завершать навчальний рік наприкінці травня. Оскільки під час локдауну заняття відбувалися дистанційно, за затвердженою програмою", - наголосив мер.

Він додав, що всі керівники навчальних закладів столиці отримали наказ щодо посиленої дезінфекції і регулярного провітрювання приміщень.

Як повідомлялося, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати червоний рівень епідемічної небезпеки у Києві з 1 травня.