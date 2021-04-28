Кличко розповів, скількох киян вакцинували від коронавірусу

У столиці вже вакцинували від коронавірусу понад 52 700 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У столиці вже вакцинували понад 52 700 людей. Це в основному медики, соціальні працівники, люди похилого віку та військові. Роблять щеплення також і освітянам", - сказав Кличко.

Він зазначив, що щеплення в столиці роблять вакцинами Covishield, Coronavac та Pfizer, які надало Міністерство охорони здоров’я.

Також Київ отримав від міністерства 35 600 доз препарату AstraZeneca виробництва Південної Кореї. Сьогодні, 28 квітня, столиця розпочинає щеплювати визначені групи населення і цією вакциною, додав мер.

Як повідомлялося, Київ оголосив тендер на закупівлю 278 тисяч доз вакцин проти коронавірусу.