В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу людей 65+

В Україні розпочалась вакцинація проти COVID-19 людей, старших за 65 років.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"В Україні розпочалась вакцинація проти COVID-19 людей, старших за 65 років. Пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок", - йдеться у повідомленні.

В МОЗ поінформували, що громадяни цієї вікової категорії можуть записатися на вакцинацію безпосередньо у найближчому пункті щеплення.

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Знайти пункт щеплення можна на порталі МОЗ "Вакцинація від COVID-19" в розділі "Аналітичні панелі/дашборди".

Також записатися на вакцинацію можна у свого сімейного лікаря.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від COVID-19.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини CoviShield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея, яка доставлена в межах глобальної ініціативи COVAX. Станом на 27 квітня в Україні першу дозу вакцини отримали 539 124 людини.