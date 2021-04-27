ВР відхилила постанову про відповідальність урядовців за зрив вакцинації

Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок відхилила постанову, згідно з якою передбачалося покладання відповідальності за зрив вакцинації на Кабінет Міністрів України та Міністерство охорони здоров‘я України.

Як передає кореспондент Укрінформу, за постанову №5299 "Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері" проголосували 115 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Зокрема, планувалося доручити Кабміну вжити заходів для проведення своєчасних закупівель вакцин для профілактики COVID-19 та контролю за термінами їх ввезенням.

Постановою також пропонувалося звернутися до Президента України Володимира Зеленського із пропозицією скликати РНБО за участю голів депутатських фракцій та груп з метою обговорення ситуації, що склалася в Україні у зв’язку з COVID-19, та напрацювання пропозицій щодо стратегії подальшої боротьби з пандемією.

Авторами постанови є депутати фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді.