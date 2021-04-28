У Києві сьогодні стартує вакцинація від COVID-19 для осіб старше 65 років

У Києві 28 квітня розпочинається щеплення від коронавірусу осіб старше 65 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент охорони здоров’я КМДА.

"Столиця отримала 35 600 доз вакцини AstraZeneca, що призначені для щеплення осіб 65+ та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації згідно з дорожньою картою МОЗ України", - йдеться у повідомленні.

Для запису на щеплення кияни, старші за 65 років можуть звертатися до лікаря, з яким підписано декларацію, а в разі її відсутності – до центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання.

У КМДА нагадали, що столиця сьогодні є лідером із вакцинальної кампанії від COVID-19 серед інших регіонів країни. Вакцинація триває з відповідним дотриманням усіх вимог дорожньої карти Міністерства охорони здоров’я України.

Для забезпечення процесу вакцинації проти COVID-19 підготовлено 85 додаткових пунктів щеплення на базі ЦПМСД та 15 мобільних бригад, із яких 12 навчені працювати з вакциною AstraZeneca та CoronaVac і 2 – із вакциною Pfizer. Ще одна бригада – резервна.

Для збільшення кількості щеплень на добу в столиці додатково відкрито ще 13 пунктів щеплення. Тож їхня загальна кількість для роботи в 3 етапі складатиме 98.

Як повідомлялося, вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні з 24 лютого 2021 року.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 117 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio виробленої SK Bioscience, Південна Корея, яка доставлена в межах глобальної ініціативи COVAX. Станом на 27 квітня в Україні першу дозу вакцини отримали 539 124 людини.

З 27 квітня в регіонах були відкриті понад 2 тис. пунктів щеплення.