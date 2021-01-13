Харків на добу закрив в’їзд для фур

У Харкові рятувальники разом із комунальниками розчищають місто після нічного снігопаду.

Про це журналістам розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрій Руденко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Робота з розчищення міста від снігу спланована ще увечері на нараді з директорами комунальних підприємств, представниками ГУ ДСНС в Харківській області та АТ "Харківобленерго". Сьогодні всі профільні служби працюють у посиленому режимі. Першочергове завдання - розчистити від снігу основні дороги, підходи до метрополітену, лікарень, шкіл, дитячих садків, продовольчих магазинів, забезпечити проїзд громадського транспорту", - сказав Руденко.

За його словами, у місті також готуються вивозити повалені через обмерзання гілки і дерева. Комунальному підприємству "Харківзеленбуд" допомагають рятувальники, у розпорядженні яких 11 одиниць спецтехніки, 7 автодрабин, 25 бензопил. Фахівці КП "Міськсвітло" стежать, щоб не було поривів і замикань в електромережі, адже при обмерзанні можливі обриви дротів.

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Руденко поінформував, що транзитний рух і рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, через територію міста заборонено до 11:00 14 січня.

"Буває, що, наприклад, дві-три фури на підйомі в районі залізничного мосту починають "шліфувати" дорогу і через них утворюється затор у 1,5-2 км прямо до в'їзду у місто. Трактори витягають ці фури, які до того ж не завжди забезпечені зимовою гумою. Але КП "Шляхрембуд" забезпечено посипальними матеріалами", - додав посадовець.

За його словами, на дорогах Харкова працює понад 140 снігоприбиральних машин, з ночі на дороги висипано 471 кубометр піщано-сольової суміші та 452 т солі.

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"Станом на 08:00 на прибудинкових територіях сніг прибирають 1365 робітників, у роботах задіяно 45 одиниць техніки та 94 засоби малої механізації", - зазначив заступник міського голови.

Він також закликав мешканців міста паркувати автомобілі лише у спеціально відведених місцях і не загороджувати дороги для проїзду снігоприбиральної техніки, автомобілів швидкої допомоги та сміттєвозів.

Як розповіли у Харківському гідрометцентрі, снігопад триватиме впродовж доби, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/сек, хуртовина, утворюватимуться снігові замети. На дорогах ожеледиця. Температура у місті протягом доби 2-4 градуси морозу.