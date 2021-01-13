Авіарейси з Дніпра та Запоріжжя до Києва затримуються через негоду
Укрінформ
До міжнародних аеропортів "Київ" імені Ігоря Сікорського та "Бориспіль" затримується прибуття трьох внутрішніх рейсів приблизно на три години.
Про це повідомляє Укрінформ.
Згідно з інформацією на онлайн-табло аеропорту "Київ", 13 січня рейс із Запоріжжя мав би приземлитись о 8.20 год, але затримується до 11.20 год.
На онлайн-табло аеропорту "Бориспіль" також повідомляється, що 13 січня рейс з Дніпра мав прибути о 8.20 год, але очікується об 11.29 год. Крім того зазначається, що 0 8.30 год мав би прибути рейс із Запоріжжя, але очікується об 11.40 год.
Як повідомлялося, у середу, 13 січня, у східних, південних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях помірний, місцями значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; у Приазов'ї мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території невеликий сніг.