Сніг і сильний вітер знеструмили 55 населених пунктів у чотирьох областях

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) знеструмлено 55 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Запорізькій областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 7 год. 13 січня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів у 4 областях, а саме: Дніпропетровська – 20, Донецька – 12, Миколаївська – 12 та Запорізька – 11”, - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Станом на 7 годину 13 січня опади у вигляді снігу (місцями з дощем) спостерігалися в Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

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За інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 36 працівників та 844 одиниці техніки.