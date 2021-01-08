Негода залишила без світла 85 населених пунктів у шести областях

Станом на ранок 8 січня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишилися 85 населених пунктів у шести областях.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 8 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Житомирській області без електрики 36 н.п., Київській – 29, Донецькій – 7, Черкаській – 5, Рівненській – 4 та Кіровоградській – 4.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.