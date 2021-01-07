Рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим роботи у період різдвяних свят

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби на період відзначення Різдва Христового.

Як передає Укрінформ, про це інформують у ДСНС.

«На період відзначення Різдва Христового підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у кожному регіоні країни уточнили місця масових заходів, посилили моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

«З 9-ї години ранку 06 січня до 9-ї ранку 11 січня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення різдвяних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій», - повідомляють у ДСНС.

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Також зазначається, що в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває авіація ДСНС - літак Ан-26.

Як повідомлялося, сьогодні, 7 січня, християни східного обряду відзначають Різдво Христове.