Рятувальники попереджають про туман та ожеледицю на дорогах

В Україні 7 січня спостерігатиметься ожеледиця на автошляхах та туман.

Як передає Укрінформ, про це інформують у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, посилаючись на Український гідрометцентр.

«За інформацією УкрГідрометцентру, 7 січня вночі у південно-західній частині, вдень в більшості областей дощі, подекуди з мокрим снігом, у південних та центральних областях місцями значні опади», - ідеться в повідомленні.

Окрім того, 8 січня у північних, східних, вночі і в центральних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, на решті території без опадів.

Також повідомляється, що вранці 7 січня спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Рятувальники наголошують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.