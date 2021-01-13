Зі снігових заметів на Херсонщині витягли 18 вантажівок

На Херсонщині через ускладнення погодних умов (сильний вітер та снігопад) на трасі Т0403, що проходить через смт Нововоронцовка, вночі зі снігових заметів визволили 18 великогабаритних автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ГУ ДСНС в Херсонській області.

«13 січня о 01:45 до Служби «101» Нововоронцовського району надійшло повідомлення про те, що… на трасі Т0403, що проходить через смт Нововоронцовка застрягли і не можуть виїхати великогабаритні авто», - йдеться у повідомленні.

На місце виклику був направлений спецавтомобіль (ЗІЛ 131) та 4 чоловіки особового складу. Як зазначається, великогабаритні автомобілі через негоду не змогли подолати затяжний слизький підйом, що є на тому відрізку дороги.

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До 06:30 рятувальники вилучили із заметів всі автомобілі. Постраждалих немає.

Фото: ks.dsns.gov.ua