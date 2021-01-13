Ужгород засипало снігом

Працівники комунальних служб та підрядних організації усувають наслідки снігопаду в Ужгороді.

Роботи з розчищення площ, вулиць, автобусних зупинок розпочалися вночі та триватимуть протягом дня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Фейсбуці Ужгородської міськради.

“Працівники комунальних служб та підрядних організації усувають наслідки снігопаду в Ужгороді – прибирають сніг на площах, автобусних зупинках, пішохідних переходах, за допомогою спецтехніки розчищають основні магістралі, транспортні кола, підйоми”, - йдеться в повідомленні.

Як розчищають засніжений Ужгород / Фото: Ужгородська міська рада

Як повідомляється, роботи з розчищення міста розпочалися вночі, тривають вони і зараз.

У міськраді вкотре наголошують водіям, щоб не залишали авто на узбіччях доріг, бо це заважає роботі спецтехніки.

Також просять дотримуватися правил дорожнього руху та надавати перевагу у русі спецтехніці міськими вулицями.

Учора в центрі міста розставили контейнери для зберігання протиожеледної суміші для зимового утримання тротуарів, контейнери встановили у центральній частині Ужгорода.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 13 січня та завтра в Закарпатській області прогнозують сильні снігопади, ожеледицю на дорогах та морози від 15 до 23 градусів за Цельсієм.