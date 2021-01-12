На Маланку прогнозують хуртовини та до 1° тепла

13 січня у східних, південних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях помірний, місцями значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; у Приазов'ї мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території невеликий сніг.

Як повідомили Укрінформу в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 1-6° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

14-15 січня в Україні очікується невеликий сніг, лише 14 січня у більшості південних, центральних, вдень і східних областей без опадів; на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень 3-8° морозу (14 січня вночі на північному сході країни 8-13° морозу, вдень на півдні від 3° морозу до 2° тепла), упродовж доби 15 січня в західних та північних областях зниження температури до 10-15° морозу.

На 16-17 січня синоптики прогнозують холодну погоду з температурою вночі 13-19°, у північних областях до 21°, вдень 11-16° морозу, на крайньому півдні вночі 9-14°, вдень 5-10° морозу. Без істотних опадів, лише 16 січня на Лівобережжі, вдень 17 січня місцями у західних областях невеликий сніг.

У столичному регіоні 13 січня хмарно, без опадів, лише ввечері невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Києву протягом доби 2-4° морозу, по області вночі 1-6°, вдень 0-4° морозу.

14-15 січня у столиці хмарно з проясненнями, невеликий сніг. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 14 січня 3-8° морозу, 15 січня 10-15° морозу.

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16-17 січня у Києві холодна погода з температурою вночі 16 січня 13-18°, 17 січня 16-21°; вдень 11-16° морозу, без істотних опадів.