У Києві скасували ярмарки на вихідних через негоду

Через погіршення погодних умов сільськогосподарські ярмарки цього тижня у столиці відбудуться лише 13 та 14 січня, 15-17 січня ярмарки скасовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

"15-17 січня через погіршення погодних умов скасовується проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до 14 січня включно триватимуть сезонні ярмарки за такими адресами:

13 січня (середа): у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака); у Подільському районі – просп. Правди, 5-11 та у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

14 січня (четвер): у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А; у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6; у Подільському районі – вул. Юрківська, 25; у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна; у Шевченківському районі – вул. Багговутівська,

Як повідомляється, за прогнозом Українського гідрометцентру, 15-16 січня в Києві очікується значне зниження температури. Зокрема, вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.