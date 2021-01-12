Зимова стихія: в Україну йдуть снігопади і 20-градусні морози

У ряді областей України 13 січня очікуються значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, а з 15-16 січня по всій країні - значне зниження температури.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця; в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий); 14 січня припинення опадів та явищ», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

У Києві 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.