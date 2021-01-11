В Україну йде значне похолодання: де очікують багато снігу та сильні морози

В Україні у вівторок істотні опади не прогнозуються, на дорохах місцями ожеледиця, вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, але надалі очікується значне зниження температури.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без істотних опадів, лише на півдні Одещини, вдень також в Приазов'ї невеликий мокрий сніг. У південно-східній частині, західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південний ( на півдні країни - східний), 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок істотні опади не очікуються. Вітер переважно піденний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 2-4°, вдень 0-2° морозу, на Київщині вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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Згідно з прогнозом синоптиків, 13-14 січня в Україні часом невеликий сніг, 13 січня у східних, більшості південних та Дніпропетровській областях помірні (вдень у східних областях місцями значні) опади у вигляді снігу та дощу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний (13 січня на півдні країни північно-східний), 5-10 м/с.

Температура у південній частині країни та західних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла (14 січня у північних областях вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу, вдень у центральних та східних областях 0-5° морозу).

У столичному регіоні 13-14 січня часом невеликий сніг (вночі 13 січня без істотних опадів). Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура 13 січня вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, 14 січня вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу.

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В Україні 15-16 січня очікується значне похолодання. 15 січня температура у північних областях вночі 10-16°, вдень 8-13° морозу; на півдні країни вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 6-11°, вдень 4-9° морозу. В західних, північних та місцями у центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

16 січня подальше зниження температури в більшості областей вночі до 13-18°, вдень до 11-16° морозу, у південних областях вночі та вдень до 6-12° морозу. Без істотних опадів.

На Київщині 15 січня температура вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу; невеликий сніг. 16 січня подальше зниження температури вночі до 13-18°, вдень до 11-16° морозу; без істотних опадів.