Циклон Ahmet принесе в Україну дощ та мокрий сніг

Циклон Ahmet 5 січня підійде до України з південно-західного боку Європи і принесе опади.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

«Циклон на ім'я Ahmet у вівторок підійде в Україну з південно-західного боку Європи. Тому завтра опади передбачаються в західних областях України, в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, ввечері в Житомирській, Київській та Черкаській областях. На решті території України істотні опади - навряд чи. Буде йти переважно дощ, при наближенні температури до нижчих значень можливий місцями мокрий сніг ", - написала Діденко.

"З огляду на, що поки температура повітря особливо знижуватися не хоче, у дощу буде набагато більше шансів, ніж у снігу", - повідомила вона.

За словами синоптика, завтра в більшості областей максимальна температура складе 1-5 градусів вище нуля. На сході країни буде менш тепло - від 0 до +3 градусів. Найтепліше буде в західних і південних областях - +4 +9 градусів.