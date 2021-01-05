Циклон Ahmet принесе в Україну дощ та мокрий сніг

Циклон Ahmet принесе в Україну дощ та мокрий сніг

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Укрінформ
Циклон Ahmet 5 січня підійде до України з південно-західного боку Європи і принесе опади.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

«Циклон на ім'я Ahmet у вівторок підійде в Україну з південно-західного боку Європи. Тому завтра опади передбачаються в західних областях України, в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, ввечері в Житомирській, Київській та Черкаській областях. На решті території України істотні опади - навряд чи. Буде йти переважно дощ, при наближенні температури до нижчих значень можливий місцями мокрий сніг ", - написала Діденко.

"З огляду на, що поки температура повітря особливо знижуватися не хоче, у дощу буде набагато більше шансів, ніж у снігу", - повідомила вона.

За словами синоптика, завтра в більшості областей максимальна температура складе 1-5 градусів вище нуля. На сході країни буде менш тепло - від 0 до +3 градусів. Найтепліше буде в західних і південних областях - +4 +9 градусів.

Вона також повідомила, що 5-го січня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +1+5 градусів, на Сході 0+3 градуси, в західній частині та на Півдні +4+9 градусів.

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У Києві у вівторок очікується хмарна погода.

Невеликий дощ чи мокрий сніг ймовірні завтра ввечері.

Температура повітря у столиці 5-го січня коливатиметься протягом дня в межах +1+3 градусів.

"На Святвечір буде вогко, хмарно, на Різдво в Україну прискаче черговий циклон, який принесе опади, дощ та мокрий сніг, а також посилення вітру. Невеликий мороз, проте більше у нічні години, з'явиться вихідними та на початку наступного тижня, ближче до Маланки-Василя", - написала Діденко.

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