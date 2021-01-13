На Закарпатті є проїзд на всіх трасах та перевалах попри ожеледь – автодор

Попри складні погодні умови на Закарпатті забезпечено проїзд усіма дорогами державного значення та міжнародними трасами, усі чотири перевали на в'їздах до області проїздні, дорожники чергують цілодобово.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Служби автодоріг Закарпатської області Наталя Івченко.

"Станом на ранок 13 січня, попри складні погодні умови, на Закарпатті забезпечено проїзд усіма дорогами державного значення та міжнародними трасами. Усі чотири перевали на в'їздах до Закарпатської області проїздні, дорожники області від учора чергують цілодобово” - сказала Івченко.

Вона повідомила, що ще вчора через повідомлення синоптиків про ожеледицю та снігопади дороги в регіоні, особливо в гірській місцевості, почали посипати протиожеледною сумішшю.

“Сьогодні зранку дорожники прибирають цю “кашу” на дорогах, яка утворилася через посипання сіллю та фракційними сумішями”, - сказала вона.

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Також Івченко відзначили, що на офіційній сторінці у Фейсбуці Служби автодоріг Закарпатської області є телефон чергового диспетчера, за яким можна цілодобово звертатися у разі виникнення проблем із проїздом.

“Також ми опублікували карту з місцями тимчасового відстою транспорту, на Закарпатті наразі є 20 таких пунктів, автоводії можуть орієнтуватися на цю карту, адже снігопад зранку посилився, можливо, протягом дня виникатимуть проблеми з проїздом на окремих діянках доріг області, ” - сказала Івченко.

Як повідомлялося, за даними метеосупутників погоди та прогнозами синоптиків на Закарпаття насувається арктичний антициклон. Очікують зниження температури повітря в низинних районах до -15 градусів, у гірських - до -23 морозу. Також сьогодні, 13 січня, та завтра по всій території області очікуються опади у вигляді снігу. У гірських районах пориви вітру досягатимуть 50 км на годину.