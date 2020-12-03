На Дніпропетровщині відкрили дані про економіку регіону

У Дніпропетровській області створили інтернет-модуль «DIAgram», який спрощує доступ до економічних показників регіону.

Як передає Укрінформ, в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради стверджують, що подібне відбулося вперше в Україні.

“Останній рік повністю перевернув з ніг на голову економіку у світі. Зараз потрібно пристосовуватися до нових реалій ведення бізнесу, організації торгівлі, залучення інвестицій. Особливо важливим стало надавати нашим потенційним партнерам актуальну інформацію у зручному вигляді, максимально швидко та стисло”, - розповів голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник.

У пресслужбі облради зазначили, що вся інформація на інтернет-модулі структурована та зібрана у зручному форматі трьома мовами - українською, російською та англійською. Інтернет-модуль був розроблений інвестиційною агенцією “ДІА” Дніпропетровської обласної ради.

Тут наголошують, що цей портал стане у пригоді потенційним інвесторам, як зовнішнім, так і внутрішнім, які планують відкрити свій бізнес на Дніпропетровщині. Тут можна буде дізнатися, у які сфери інвестують іноземці та який бізнес є найбільш прибутковим у регіоні, кількість експорту та імпорту за кожен рік з 2016 по 2019. Окремо є інформація про кожен вид товару, який експортується або імпортується, в яких об’ємах та в які конкретно країни.

Крім того, інформація на diagram.dia.dp.gov.ua значно полегшує процес розробки стратегічних документів та визначення пріоритетів для інвестування.