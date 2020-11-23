У дніпровській дитячій лікарні відкрили Школу Супергероїв

У Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні запрацювала перша в регіоні Школа Супергероїв.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Дніпропетровської ОДА.

“Школи Супергероїв вже працюють у кількох лікарнях Київської, Херсонської та Житомирської областей. Тепер така з’явилась і на Дніпропетровщині. Спільно з громадською організацією «Маленьке серце з мистецтвом» її відкрили на базі обласної дитячої клінічної лікарні, що розташована у Дніпрі на вулиці Космічній. Відтепер маленькі пацієнти, які проходять тривале та складне лікування у медзакладі, можуть навчатися у сучасному класі та затишній атмосфері”, – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Обласним коштом кімнату для навчання відремонтували та обладнали усім необхідним. У світлому затишному класі встановили дві індивідуальні парти, магнітно-маркерну стіну та мультимедійну дошку, планшети для учнів.

Як розповіла вчителька школи №83 Наталія Горожій, школа уклала договір із лікарнею на надання освітніх послуг. Якщо батьки дітей, які проходять тут тривале лікування, хочуть, аби ті навчалися на базі медзакладу, вони пишуть відповідну заяву. Лікарі мають дати дозвіл на це, виходячи зі стану здоров’я дитини. Уроки проводяться згідно з шкільною програмою та календарним плануванням.

У Дніпрі відкрили першу в області Школу Супергероїв / Фото: adm.dp.gov.ua

За словами генерального директора Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Олексія Власова, в онкологічному та онкогематологічному відділеннях маленькі пацієнти можуть проводити 4-6 місяців. У середньому протягом року довготривале лікування у медзакладі проходять близько 50 дітей шкільного віку.

“Раніше діти з онкологічними та хронічними захворюваннями були змушені переривати навчальний процес. Тепер, завдяки появі такої школи, вони зможуть навчатися прямо в лікарні. Тому для нас це надзвичайно важливий проєкт”, – наголосив Власов.

В ОДА запевнили, що незабаром Школи Супергероїв відкриють у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні «Фтизіатрія» та Криворізькому протитуберкульозному диспансері. Партнер – соціальний проєкт «Право на освіту» 1+1 медіа. Куратор – телеведуча Наталія Мосейчук.