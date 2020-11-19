У Миколаєві лікарня, яка приймає хворих на COVID-19 дітей, отримала точки кисневого доступу

У Миколаївській міській дитячій лікарні №2, яка є єдиною в місті, що приймає хворих на коронавірус дітей, введено в експлуатацію 38 точок кисневого доступу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради.

«У Миколаївській міській дитячій лікарні №2 коштами компанії «Нібулон» введено в експлуатацію 38 точок кисневого доступу. У лікарні встановили та підключили 2 кріоциліндри, що забезпечуватимуть киснем 38 ліжко-місць. Палати обладнали кнопками виклику персоналу, встановили телевізори», - йдеться у повідомленні.

Лікарня у Миколаєві отримала 38 точок кисневого доступу / Фото: mkrada.gov.ua

За інформацією начальника управління охорони здоров’я міськради Ірини Шамрай, відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я не менше 80% ліжкового фонду лікарень, які лікують хворих COVID-19, мають бути забезпечені киснем. У цій лікарні розгорнуто 50 ліжок для дітей, хворих на коронавірус. Отож наразі вимоги МОЗу виконані.

На забезпечення необхідних умов для лікування маленьких миколаївців компанія спрямувала близько 5 млн грн. За словами її директора Олексія Вадатурського, на підтримку галузі охорони здоров’я міста планують направити ще майже 20 млн грн. Наразі тривають масштабні будівельні роботи на території міської лікарні №1. У всіх закладах впроваджують найсучасніші технології подачі кисню, системи контролю за пацієнтами, зв’язку між лікарями.