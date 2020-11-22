У Дніпрі тих, хто проголосував, у день виборів возитимуть безкоштовно

У м.Дніпрі перевізники у день проведення другого туру виборів усіх, хто проголосував, везуть додому безоплатно.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили директор ТОВ ПКФ “Ігрек” Михайло Клокун та заступник директора ТОВ “Дніпробас” Олександр Варава.

“Не секрет, що у великих містах, мегаполісах люди часто мешкають не за місцем реєстрації. Враховуючи, що на сьогодні ми ще маємо і карантинні обмеження, для багатьох це може бути банальною проблемою, тому що доходи в людей скоротилися. Після попереднього туру виборів, які показали досить низьку явку, до великих автоперевізників зверталися різні комітети виборців з пропозицією якось допомогти. Ми порадилися з колегами і вирішили, що ми можемо людину, яка виконала свій громадянський обов’язок, привезти додому безоплатно”, - сказав Клокун.

За його словами, для того, аби довести, що людина була на виборчій дільниці, потрібно після того, як проголосували, зробити селфі на фоні дільниці. Він підкреслив, що фото слід зробити саме на фоні таблички виборчої дільниці, не всередині приміщення, і тим паче не в кабінці і не з бюлетенем. Виставити це фото у соцмережі і показати його при вході водієві.

На думку організаторів, така акція підвищить явку виборців на дільниці.

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Як повідомлялось, сьогодні, 22 листопада, у Дніпрі проходить повторне голосування з виборів міського голови. Станом на 8:00 у Дніпрі розпочали роботу 425 дільниць.

За крісло міського голови змагаються два кандидати – чинний міський голова Борис Філатов (висунутий місцевою організацією партії “Пропозиція”) та Загід Краснов (висунутий місцевою організацією партії “Громадська сила”). У першому турі за Філатова проголосували 46,41% виборців. Краснова підтримали 13,15% дніпрян.