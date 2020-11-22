У Полтаві члени ДВК та виборці отримали СМС із закликом не йти на вибори

У Полтаві на мобільні телефони членів дільничних виборчих комісій прийшли СМС з вимогою не йти на вибори. Номер відправника — невідомий.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГО ОПОРА, спостерігачі якої і зафіксували такі випадки.

У повідомленнях, отриманих членами дільничних виборчих комісій зранку 22 листопада, йдеться (стилістика збережена): «Не йдіть на дільницю! На отримавших продуктові набори чекає поліція!!!». Відправник повідомлення — Poltava.

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що подібні повідомлення отримали, зокрема, члени ДВК ВД № 531145 (Соборності, 67), 531151 (Медична, 1), 531238 (Мазепи, 8). Усі абоненти отримали СМС о 7:31.

За повідомленням спостерігача ОПОРИ, СМС аналогічного змісту у той же час отримали і виборці, які голосували на ВД № 531200 і 531230.

Відповідно до частини 1 статті 15 Виборчого кодексу України участь громадян України у виборах є добровільною.

У неділю, 22 листопада, в Україні проходить повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.

Фото: www.oporaua.org