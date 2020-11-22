У Львові в день голосування викреслили виборців зі списку – ОПОРА

У Львові в день другого туру виборів голови Львівської ОТГ секретар виборчої дільниці викреслив трьох виборців зі списку.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

«На ранковому засіданні секретар дільничної виборчої комісії №462083 (місто Львів) викреслила ручкою зі списку трьох осіб, які мали б проголосувати на цій ДВК. Члени комісії розповіли спостерігачам Громадянської мережі ОПОРИ, що комісія отримала повідомлення з Державного реєстру виборців про вилучення цих виборців», - йдеться в повідомлені.

Згідно з частиною 1 статті 44 Виборчого кодексу України зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця до списку виборців на цій виборчій дільниці. Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 листопада, у Львові проходить другий тур виборів міського голови. Змагаються чинний міський голова Андрій Садовий та ексочільник Львівської ОДА, нардеп від «Євросолідарності» Олег Синютка.

Фото: www.oporaua.org