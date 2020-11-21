Місцеві вибори: в Україні обирають 11 мерів та депутатів 47 рад

У неділю, 22 листопада, в Україні проходить повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.

Участь у голосуванні можуть узяти понад 2,7 млн виборців, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

Зокрема, так званий другий тур на виборах міського голови проходить в 11 територіальних громадах у 9 регіонах:

у Дніпрі (Дніпропетровська область) – кандидати на посаду: Загід Краснов (висунутий місцевою організацією партії “Громадська сила”) та Борис Філатов (висунутий місцевою організацією партії “Пропозиція”);

(Дніпропетровська область) – кандидати на посаду: Загід Краснов (висунутий місцевою організацією партії “Громадська сила”) та Борис Філатов (висунутий місцевою організацією партії “Пропозиція”); Нікополі (Дніпропетровська область) – Руслан Олійник (“Слуга народу”) та Олександр Саюк (“За майбутнє”);

Словʼянську (Донецька область) – Вадим Лях (“Опозиційний блок”) та Павло Придворов (“Опозиційна платформа – За життя”);

(Донецька область) – Вадим Лях (“Опозиційний блок”) та Павло Придворов (“Опозиційна платформа – За життя”); Ужгороді (Закарпатська область) – Богдан Андріїв (самовисування) та Віктор Щадей (“Слуга народу”);

(Закарпатська область) – Богдан Андріїв (самовисування) та Віктор Щадей (“Слуга народу”); Бердянську (Запорізька область) – Валерій Баранов (“За майбутнє”) та Олександр Свідло (“Опозиційна платформа – За життя”);

Дрогобичі (Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування);

(Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування); Львові – Андрій Садовий (“Самопоміч”) та Олег Синютка (“Європейська солідарність”);

– Андрій Садовий (“Самопоміч”) та Олег Синютка (“Європейська солідарність”); Миколаєві – Олександр Сенкевич (“Пропозиція”) та Владислав Чайка (“Опозиційна платформа – За життя”);

– Олександр Сенкевич (“Пропозиція”) та Владислав Чайка (“Опозиційна платформа – За життя”); Полтаві – Сергій Іващенко (“Слуга народу”) та Олександр Мамай (“За майбутнє”);

Рівному – Олександр Третяк (“Європейська солідарність”) та Віктор Шаркизян (“Рівне разом”);

– Олександр Третяк (“Європейська солідарність”) та Віктор Шаркизян (“Рівне разом”); Черкасах – Анатолій Бондаренко (“За майбутнє”) та Віктор Євпак (“Голос”).

Найбільше кандидатів - чотирьох - на вибори висунула партія “За майбутнє” (Бердянськ, Нікополь, Полтава, Черкаси). По три представники налічуються від партій “Опозиційна платформа – За життя” (Бердянськ, Миколаїв, Слов’янськ) та “Слуга народу” (Нікополь, Полтава, Ужгород), по два кандидати - від партій “Європейська солідарність” (Рівне, Львів), “Пропозиція” (Дніпро, Миколаїв). По одному кандидату вийшло у другий тур від організацій партій “Громадська сила” (Дніпро), “Рівне разом” (Рівне), Об’єднання “Самопоміч” (Львів), “Опозиційний блок” (Слов’янськ), “Голос” (Черкаси). Два кандидати-учасники повторного голосування у Дрогобичі є самовисуванцями, натомість в Ужгороді один з двох кандидатів балотується шляхом самовисування.

За даними ЦВК, у повторному голосуванні з виборів міського голови, яке проходить на 1 649 виборчих дільницях, загалом зможуть узяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.

Окрім того, у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах сьогодні на 86 виборчих дільницях відбувається повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад: 3 депутатів – до 2 міських рад, 20 депутатів – до 13 селищних рад, 43 депутатів – до 32 сільських рад. У ньому загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 42,9 тис. виборців.

У ЦВК наголосили, що результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.

У неділю, 15 листопада, повторне голосування на виборах міського голови відбулося у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.