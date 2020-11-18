ЦВК назвала десять партій, які взяли найбільше мандатів на виборах

Як свідчать надіслані до Центральної виборчої комісії дані, своїх представників у місцевих радах різних рівнів вже отримали 110 політичних партій.

Як повідомили Укрінформу у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, відомості є про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості рад.

“Аналіз вже отриманої інформації засвідчив, що 6 586 обраних депутатів висувалися для участі у виборах шляхом самовисування (у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч). 33 029 обраних депутатів висувалися місцевими організаціями політичних партій.

"Кандидати у депутати, які висувалися місцевими організаціями політичних партій, брали участь у виборах за двома виборчими системами. У територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч – за мажоритарною системою, у тергромадах з кількістю виборців 10 тисяч і більше – за системою пропорційного представництва за відкритими списками. Загалом своїх представників у місцевих радах різних рівнів отримали 110 політичних партій”, - зазначили у ЦВК.

Із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, на сьогодні найбільше мандатів отримали представники партії "Слуга народу" – майже 17,59 % (5 809 осіб). Понад 12,39 % депутатів місцевих рад (4 093 особи) представляють "Всеукраїнське обʼєднання "Батьківщина". На третьому місці – політична партія "Опозиційна платформа – за життя", обрані депутати від якої становлять 11,75 % (3 881 особа).

До першої десятки серед обраних депутатів, які висувалися місцевими організаціями політичних партій, також увійшли такі партії: "За майбутнє" – понад 11,42 % мандатів від загальної кількості (3 773 осіб), "Європейська солідарність" – майже 10,73 % (3 543 осіб), "Наш край" – майже 5,13 % (1 694 осіб), "Всеукраїнське обʼєднання "Свобода" – понад 2,61 % (863 осіб), "Українська стратегія Гройсмана" – майже 1,72 % (567 осіб), "Пропозиція" – понад 1, 66 % (549 осіб), "Радикальна партія Олега Ляшка" – майже 1,62 % (535 осіб).

Окрім того, Комісія отримала інформацію про понад 98 % обраних сільських, селищних, міських голів від загальної кількості голів, які обираються на цьогорічних місцевих виборах. Із них 661 обраний голова балотувався шляхом самовисування, 733 – висувалися місцевими організаціями політичних партій. Останні загалом є представниками 46 партій.