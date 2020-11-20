Коронавірус і вибори: КВУ попереджає про три проблеми

Про це заявив на пресконференції голова КВУ Олексій Кошель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом КВУ бачить три головні проблеми, пов'язані з коронавірусом, під час голосування 22 листопада. Перша проблема - це недостатня кількість захисних масок... Друга проблема - це непрацюючі термометри, або термометри, що вказують неточну температуру (на виборчих дільницях - ред.)... Проблема три - вимірювання температури може перетворитися на звичайну імітацію в умовах зміни погодних умов", - розповів Кошель.

Він зазначив, що найпоширенішою проблемою на виборах 25 жовтня і 15 листопада було те, що в переважній кількості випадків члени ДВК працюють в одній масці впродовж тривалого періоду часу в день голосування. "Це неприпустимий факт. Тому ми звертаємось до місцевої влади, громадських організацій, волонтерів максимально сприяти у вирішенні проблеми достатньої кількості масок для членів ДВК", - сказав Кошель.

Що стосується проблеми вимірювання температури, то голова КВУ звернув увагу на те, що в умовах похолодання цей процес на виборчих дільницях може перетворитися на просту імітацію. "Зараз відбувається похолодання, а температуру виборцям вимірюватимуть при вході на дільниці, на холоді. Тому температура очевидно буде вказана невірно", - зауважив він.

З огляду на це КВУ звертається до МОЗ напередодні виборів дати чіткі рекомендації і роз'яснення для членів ДВК щодо вимірювання температури.

Кошель також нагадав, що 22 листопада вибори відбуватимуться в 11 містах у 9 регіонах України. Загальна кількість виборців, які можуть взяти участь у голосуванні, становить 2 млн 800 тис. виборців.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 22 листопада, повторне голосування на виборах міського голови відбудеться у Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Львові, Миколаєві, Нікополі, Полтаві, Рівному, Слов'янську, Ужгороді та Черкасах.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.