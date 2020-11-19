Львів, Дніпро, Черкаси та ще вісім міст у неділю обиратимуть мера - ЦВК

У неділю, 22 листопада, повторне голосування, так званий другий тур на виборах міського голови відбудеться в 11 містах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна виборча комісія у Фейсбуці.

"Цієї неділі 11 українських міст знову обиратимуть міських голів", - розповіли в ЦВК.

Повторно голосуватимуть у містах Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов'янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.

"У багатьох містах уже відбулись дебати. Сподіваємось, це допомагає визначитись з кандидатом і в неділю таки прийти ще раз на дільницю", - зазначила в ЦВК.

Водночас у ЦВК нагадали, що правила безпеки на виборчих дільницях незмінні: маска і особиста ручка, дотримання дистанції, а також окрема кабінка для голосування для виборців з ознаками захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.

У неділю, 15 листопада, повторне голосування на виборах міського голови відбулося у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більш як 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.