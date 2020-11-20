Вибори мера Ужгорода: СБУ викрила схему підкупу виборців
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
За попередньою версією слідства, мешканець Ужгорода організував підкуп виборців, залучивши голову правління одного з ОСББ для збору підписів громадян, які б погодилися продати свій голос за 500 гривень.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 160 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали фігуранта провадження під час передачі коштів у розмірі 12 тисяч гривень - за таку суму він гарантував кандидату 24 голоси на виборах.
Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.
Як повідомлялось, у другому турі за крісло мера Ужгорода змагатимуться чинний міський голова Богдан Андріїв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей.
Другий тур голосування відбудеться 22 листопада.
Фото: ssu.gov.ua