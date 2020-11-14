В Ужгороді закінчують збирати ківі - вродило добре

В Ужгороді на домашній плантації селекціонера Генріха Стратона закінчують збирати урожай ківі сорту “Карпат Стратона Валентайн”. Вродило цьогоріч добре, попри важкий рік.

Про це селекціонер карпатського ківі Генріх Стратон розповів в коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Цими днями в Ужгороді ми закінчуємо традиційний збір ківі сорту "Карпат Стратона Валентайн" на невеликій старій плантації у моєму дворі, молода плантація, закладена кілька років назад цьогоріч тільки дала перші плоди. Цьогоріч зібрали 1,5 тонни ківі, урожай може хіба трошки нижчий за минулі роки — зважаючи на проблемний для аграріїв рік: весняні холоди зачепили період цвітіння ліан, тому не так багато плодів зав'язалося", - розповів селекціонер.

За його словами, один кущ ківі дає від 30 до 80 кг плодів. Зараз у Стратона займаються калібровкою зібраних ягід та фасуванням. В Ужгороді їх реалізовують на замовлення або ж у місцевих торгових мережах.

"Для нас головне не плоди, а просування ідеї вирощування ківі в Україні, тому на кожній етикетці ми пишемо, що це — українське ківі, щоб люди розуміли, що купують не заморські ягоди, а вітчизняний продукт", - пояснив Стратон.

Він наголосив, що вирощувати ківі в Україні вигідніше, ніж яблука.

“Ліани ківі не мають шкідників, їх не потрібно обробляти, як яблучні сади. Відтак, і собівартість фруктів виходить дешевша за яблука на ринку", - додав селекціонер.

Як раніше повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні немає регіону, де б не вирощували ківі селекції Стратона.

Ківі - національний фрукт Нової Зеландії. Виростає у тропіках, морозів не переносить. Але ужгородські біологи батько і син Стратони звернули увагу на те, що свого часу ківі вивели із актинідії, що росте на Далекому Сході, де сильні морози - не рідкість, і спробували селекціонувати морозостійкі ківі. Зі звичайних фруктів, які почали завозити до країни в середині 90-х, зібрали насіння, висівали його і так отримали перші рослини.

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Загалом на експерименти з висіванням, схрещуванням рослин, залишанням на зиму без укриття пішло десять років. Виведені морозостійкі рослини назвали "Ківі Карпат Валентайн" та зареєстрували цей сорт в Україні.