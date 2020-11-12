Харківщина попри посуху отримала рекордний врожай соняшнику

Цього року Харківщина попри посуху зібрала майже на 10% більше зернових та зернобобових культур, у порівнянні з 2019-им, а по виробництву соняшника регіон вийшов на перше місце по країні.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли в департаменті агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації.

За даними ОДА, по всіх категоріях господарств області аграріями зібрано 3,9 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 9,8% більше, ніж у 2019 році (1-ше місце серед регіонів).

«Валовий збір пшениці (озимої та ярої) склав 2,7 млн тонн, на 18 % більше ніж у 2019 році (1-ше місце серед регіонів України). У порівнянні до показнику 2019 року відмічається збільшення валового збору по житу в 2,1 рази; по вівсу – на 73,8%; по просу – на 26,1%; по ячменю – на 10,6% та гречці - на 8,3%», - зазначили в департаменті.

Також область займає 1-ше місце серед регіонів України по виробництву ячменю та проса, 2-ге місце по виробництву гороху та кукурудзи.

«По валовому виробництву соняшнику область на 1-му місці по країні, його валовий збір становить 1,1 млн тонн», - наголосили в департаменті АПК.

У той же час самі аграрії, аналізуючи добрий врожай, зазначають, що йому сприяли дощі в травні та червні, також рослини не зачепили й пізні заморозки, які так нашкодили південним регіонам.

«Ми хоч і зібрали в області кращий врожай, але пройшли по краю. Потрібно робити висновки, дивитися в майбутнє, щоб ми спромоглися надалі отримувати достойний врожай. Наприклад, цього року ми мали пізні заморозки, і рослини могли втратити колос, як у південних регіонах. Що потрібно робити? Треба затягнути вегетацію рослин у фазі кущення. Науковці підказують, що треба зменшувати норму висіву, що треба продовжувати період підгодівлі рослин навесні», - зазначає в коментарі агентству голова ради старійшин Асоціації фермерських господарств та землевласників Харківської області Іван Биков.

Також він зазначив, що в його господарстві соняшнику більше зашкодила так звана несправжня борошниста роса, грибкове захворювання, ніж посуха.

«Основна втрата була не через посуху, а через захворювання грибкове, що проявилося в період, коли вже своєю технікою ми не могли виїхати. Це потрібно було робити з квадрокоптерів, наймати», - пояснює Биков. Але констатує, що посуха зрештою змусить харківських фермерів змінити методи обробітку землі, аби втримати вологу.

Читайте також: Українські аграрії вже зібрали майже 73 мільйони тонн зернових

З ним згоден і генеральний директор компанії Agrogeneration Сергій Булавін.

«Якщо подивитися на останні роки: посухи, які відбуваються в нас. Ми вже майже звикли до цього, і ми шукаємо вихід у технологіях. Взагалі для Харківщини це дуже трагічна історія, бо якщо подивитися на зволоження однометрового верхнього шару по Україні, то Харків, Луганська і трішки Донецька області – найгірша ситуація», - говорить Булавін.