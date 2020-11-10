Українські аграрії вже зібрали майже 73 мільйони тонн зернових

Українські аграрії вже зібрали майже 73 мільйони тонн зернових

Укрінформ
Українські сільгоспвиробники вже зібрали 72,8 млн тонн основних культур із площі 22,3 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 55,3 млн тонн із 90% прогнозованих площ, або з 13,8 млн га.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зазначається, що у розрізі культур станом на 9 листопада зібрано: кукурудзи – 19,6 млн тонн із 4 млн га (72% площ); проса – 241 тис. тонн із 148,3 тис. га (99%); гречки – 104,7 тис. тонн із площі 77,8 тис. га (99%); соняшнику – 12,4 млн тонн із площі 6,2 млн га (97%); сої – 2,5 млн тонн із 1,2 млн га (93% площ до прогнозу).

Цукрових буряків на цю дату накопано 6,03 млн тонн із площі 147,8 тис. га (68%).

У міністерстві також навели дані щодо осінньої сівби. Станом на 9 листопада сільгоспвиробники посіяли основні озимі культури майже на 7,7 млн га (94% площ до прогнозу). Зокрема, за тиждень засіяно 221,2 тис. га.

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За інформацією пресслужби, у розрізі культур засіяно: пшениці – 5,8 млн га (95% площ до прогнозу); ячменю – 903 тис. га (95% до прогнозу); жита – 119,5 тис. га (90% до прогнозу); ріпаку – 865 тис. га (86% до прогнозу).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 листопада 2020 року в Україні зібрали 71,6 млн тонн основних культур із площі 22,08 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 54,4 млн тонн із 89% площ до прогнозу.

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