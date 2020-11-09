В Україні застерігають від запровадження державного регулювання цін на зерно

Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики з листом, де висловилася проти законопроєкту, який передбачає запровадження державного цінового регулювання на ринку зерна.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі асоціації.

Зазначається, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про внесення змін до закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» щодо цінового регулювання зернових ресурсів України №4277 від 28 жовтня 2020 року, який передбачає запровадження державного регулювання закупівельних цін на зерно в Україні.

В УЗА нагадали, що нині Україна виробляє вдвічі-втричі більше зернових та олійних культур, аніж здатна спожити сама. Останніх кілька років підряд виробництво зернових та олійних перевищує 85 млн тонн, при цьому внутрішнє споживання не перевищує 30 млн тонн. А минулий маркетинговий рік став рекордним для України, як з виробництва – 98 млн тонн, так й експорту – 62 млн тонн зернових та олійних.

У 2019 році Україна отримала лише від експорту зернових культур понад 9,6 млрд дол. і за цим показником посіла друге місце у світі після США.

Зерно – це біржовий товар, і ціни на нього формуються на світових ринках, це - основний індикатор для українського зернового ринку, вважають в УЗА.

"В умовах ринкових механізмів, будь-яке державне регулювання цін призведе до вкрай негативних наслідків, включно зі зниженням попиту на українське зерно, а відтак формування надлишкових запасів, падіння цін та зрештою зменшення виробництва зерна та стагнації галузі. Економіка може втратити понад 10 млрд дол. експорту", - застерігають у асоціації.

Також УЗА особливо підкреслює, що на українському ринку зерна немає жодних проявів монополії - "понад 20 компаній забезпечують близько 80-90% експорту, а відтак здорова конкуренція між ними дозволяє оптимізувати ведення бізнесу та підвищувати ефективність виробництва і експорту зерна".

Як повідомлялось, за даними Української зернової асоціації, експорт зернових та олійних культур з продуктами їх переробки приносить Україні близько 16 млрд дол. щорічно.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 1 липня підписало Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий маркетинговий рік (МР). За результатами підписання міністерством та учасниками ринку Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту, у 2020/2021 МР Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.