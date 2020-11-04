В Україні вже зібрали зернові з 88% площ

Українські сільгоспвиробники станом на 2 листопада 2020 року зібрали майже 70,5 млн тонн основних культур з площі 21,8 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено майже 53,5 млн тонн із площі 13,5 млн га, або 88% до прогнозу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зазначається, що у розрізі культур зібрано:

проса – 240,4 тис. тонн із 147,8 тис. га (98% прогнозованих площ);

гречки – 100,3 тис. тонн із площі 77,7 тис. га (99%);

соняшнику – 12,1 млн тонн з площі 6,06 млн га (95%);

сої – 2,4 млн тонн з площі 1,2 млн га (88%);

кукурудзи – 17,6 млн тонн з 3,6 млн га (66% площ).

Крмі того, накопано 5,1 млн тонн цукрових буряків на площі 124 тис. га (57% до прогнозу).

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У пресслужбі також навели дані про хід осінньої сівби. Так, станом на 2 листопада українські сільгоспвиробники посіяли основні озимі культури на площі майже 7,5 млн га (91% до прогнозу). Зокрема, за тиждень посіяно 371 тис. га.

При цьому озимої пшениці посіяно 5,65 млн га (92% до прогнозу); ячменю – 867 тис. га (92%); жита – 118,8 тис. га (89%); ріпаку – 862,6 тис. га (85% до прогнозу).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономіки на 29 жовтня в Україні зібрали 68,7 млн тонн основних культур. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 51,9 млн тонн із площі 13,2 млн га (86% до прогнозу).