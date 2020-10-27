Україна експортувала вже 15 мільйонів тонн зерна

Україна з 1 липня, коли розпочався 2020/2021 маркетинговий рік (МГ), по 26 жовтня експортувала 15 млн тонн зернових та зернобобових культур, що майже на 3 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України з посиланням на дані Державної митної служби.

Найбільша частка зернового експорту нині припадає на пшеницю та ячмінь - цих культур експортовано, відповідно, 10,1 млн тонн і 3,3 млн тонн.

За даними порталу, з початку жовтня 2020 року на закордонні ринки поставлено 2,97 млн тонн українського зерна.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і учасники зернового ринку в середині серпня погодили Додаток до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 МР. Згідно з документом, Україна цього маркетингового року експортує 17,5 млн тонн пшениці і 1 тис. тонн жита.

Українська зернова асоціація (УЗА) у жовтневому звіті уточнила оцінку обсягів цьогорічного врожаю пшениці – показник знижено з 26,6 млн тонн до 25,3 млн тонн.

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Національний банк України знизив прогноз урожаю зернових у 2020 році з 72 млн тонн до 67 млн тонн, але не передбачає дисбалансу на валютному ринку через зменшення виручки від експорту зернових. Про це 22 жовтня заявив на брифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Мінекономіки станом на 26 жовтня не бачить серйозних причин для можливого коригування в той чи інший бік обсягів експорту пшениці та кукурудзи, встановлених меморандумом про обсяги експорту зерна в сезоні 2020/2021 років.

Аграрії України станом на 22 жовтня зібрали 48,8 млн тонн зернових та зернобобових із 12,7 млн га (83% до прогнозу).