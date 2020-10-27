У Мінекономіки не бачать причин для перегляду узгоджених обсягів експорту зерна

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в даний час не бачить серйозних причин для можливого коригування обсягів експорту пшениці та кукурудзи, встановлених меморандумом про обсяги експорту зерна в сезоні-2020/21.

Про це в ході он-лайн наради, яка відбулася 26 жовтня в міністерстві, заявив заступник голови відомства Тарас Висоцький, передає Укрінформ з посиланням на УЗА.

«Сьогодні ми можемо говорити про врожай української пшениці на рівні 25 млн тонн, з яких близько 10 млн тонн вже експортовано. У той же час ми фіксуємо поступове уповільнення активності відвантажень, у зв’язку з чим зазначений у меморандумі обсяг експорту пшениці в 17,5 млн тонн бачиться цілком обґрунтованим», – сказав заступник міністра.

У той же час він не виключив, що на тлі поточної невизначеності щодо врожаю озимої пшениці в 2021 р., у другій половині сезону даний показник, найімовірніше, доведеться оцінювати додатково.

Що стосується кукурудзи, то Мінекономіки поки зберігає прогноз її виробництва в 2020/21 МР на рівні 33 млн тонн, а більш точний показник «буде видно до завершення її збирання, до кінця п.р.».

«Таким чином, причини для перегляду закладених у меморандумі обсягів, як мінімум, до кінця 2020 р. відсутні», – резюмував заступник міністра.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підписало 1 липня Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий маркетинговий рік (МР). За результатами підписання міністерством та учасниками ринку Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту у 2020/2021 МР Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

На початку вересня Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових у 2020 році із 70 млн тонн до 68 млн тонн за рахунок показників по кукурудзі.

Станом на 19 жовтня українські сільгоспвиробники зібрали 62,2 млн тонн основних культур із площі 19,9 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 47,4 млн тонн із 12,3 млн га (80% площ до прогнозу).