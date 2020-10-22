Нацбанк знизив прогноз врожаю зернових до 67 мільйонів тонн

Національний банк України знизив прогноз врожаю зернових у 2020 році з 72 млн тонн до 67 млн тонн, але не передбачає дисбалансу на валютному ринку через зменшення виручки від експорту зернових.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми трохи переглянули наш прогноз щодо урожаю у бік зниження до 67 млн тонн. Минулий прогноз передбачав 72 млн тонн, була посуха в південних регіонах, ми думали, що більш краща ситуація буде в центральній Україні, але це і там вплинуло на урожай кукурудзи»,- сказав Сологуб.

Крім того, на 1 млн тонн був знижений прогноз щодо по урожаю пшениці. Втім, заступник голови НБУ не вважає, що цьогоріч в Україні буде мінімальний урожай.

Щодо впливу зменшення урожаю на експортну складову, то в НБУ очікують, що значно не змінить баланс на валютному ринку, тим більше, що ціни на товари українського експорту залишаться достатньо високими.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 жовтня українські сільгоспвиробники зібрали 62,2 млн тонн основних культур із площі 19,9 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 47,4 млн тонн із 12,3 млн га (80% засіяних площ).