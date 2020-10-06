Зменшення врожаю зерна на 10 мільйонів тонн не буде катастрофою для України - експерт

Скорочення на 7-10 млн тонн валового збору зернових в Україні у 2020 році не є катастрофічним для внутрішнього ринку - голоду в країні не буде.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у Києві на пресконференції «Тотальне подорожчання: як зміниться вартість товарів і продуктового кошика до зими?» заявив заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Пугачов.

«Менший збір зерна в Україні в цьому році на 7-10 млн тонн не є катастрофою для України. Звичайно, голоду в країні не буде. Проте той потенціал, який може забезпечувати сільське господарство, на жаль, не змогли реалізувати повністю», - зазначив Пугачов.

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За його словами, в Україні можна говорити про два ринки: ринок безпосередньо сільськогосподарської продукції, де фермери та інші виробники передають свій товар на переробку чи трейдерам на реалізацію, а також про ринок готової продукції, яку реалізують у роздрібній торгівлі. І ціни на цих ринках взаємно залежать: у супермаркетах вони зростають невдовзі слідом за оптовим ринком.

«Що сприяє зменшенню цих цін? Імпорт продукції, який іде в Україну. І щодо цін у супермаркетах ми можемо говорити, що значною мірою це буде залежати від курсу нашої валюти до іноземних валют, оскільки імпорт у нас іде за світовими цінами. Ми не очікуємо стрімкого зростання цін до кінця 2020 року - відбуватиметься сезонне підвищення на 5-10%. І значною мірою воно буде забезпечуватися тим попитом, який є в Україні, та рівнем імпорту, який надійде за відповідною ціною», - підсумував Пугачов.

Як повідомляв Укрінформ, у середині серпня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знизило прогноз виробництва зернових урожаю 2020 року із 72,1 млн т до близько 70 млн т. На початку вересня прогноз іще раз скоригували в бік зменшення - до 68 млн тонн за рахунок показників по кукурудзі. Поки що у міністерстві більше не планують переглядати прогноз.