В Україні зібрали майже 40 мільйонів тонн зерна

Станом на 1 жовтня українські аграрії зібрали 51,8 млн тонн основних культур із площі в 16,8 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 39,9 млн тонн із 10,8 млн га (70% прогнозованих площ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Фейсбуці.

У міністерстві нагадали, що збирання таких культур, як пшениця, ячмінь, горох та ріпак, повністю завершено.

Інших культур намолочено:

проса – 196,4 тис. тонн із площі 107,4 тис. га (71% до прогнозу);

гречки – 83,7 тис. тонн із площі 63,6 тис. га (81%);

соняшнику – 8,09 млн тонн із площі 4,24 млн га (66%);

сої – 1,24 млн тонн із площі 617 тис. га (46%);

кукурудзи – 4,47 млн тонн із площі 996 тис. га (18%).

Крім того, цукрових буряків накопано 656,4 тис. тонн на площі 14,4 тис. га (7% до прогнозу).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономіки, сільгоспвиробники з усіх областей України станом на 28 вересня вже засіяли основними озимими культурами понад 2,2 млн га із прогнозованих 8,2 млн га (27%).