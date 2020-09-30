Українські аграрії вже засіяли понад 2,2 мільйона гектарів озимих зернових

Сільгоспвиробники з усіх областей України станом на 28 вересня вже засіяли понад 2,2 млн га основними озимими культурами із прогнозованих 8,2 млн га (27%).

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

Зокрема, засіяно: пшениці – 1,5 млн га, 25% до прогнозу в 6,1 млн га; ячменю – 61,2 тис. га, 6% до прогнозу в 946,3 тис. га; жита – 28,7 тис. га, 22% до прогнозу в 133,2 тис. га; ріпаку – 620,2 тис. га, 61% до прогнозу в 1,01 млн га.

Лідерами за темпами осінньої посівної, які вже засіяли більше половини запланованої площі, є Сумська (67%), Луганська (63%) та Житомирська (60%) області

"Незважаючи на погодні коливання, по всій території України успішно проходить сівба озимих культур. Аграрії повністю забезпечені всіма необхідними ресурсами для проведення осінньої посівної кампанії. Темпи посівної – в рамках запланованої динаміки", - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.