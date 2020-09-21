Аграрії на середину вересня зібрали 36 мільйонів тонн зерна - Мінекономіки

За уточненими даними, в Україні станом на 17 вересня зібрано 43,2 млн тонн основних культур, з них майже 36 млн тонн зернових і зернобобових із площі 9,8 млн га, або 64% до прогнозу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства із посиланням на Держстат.

"Мінекономіки відповідно до даних Держстату оновило проміжні результати збиральної кампанії-2020 у бік зниження. Так, станом на 17 вересня українські сільгоспвиробники зібрали 43,2 млн тонн основних культур з площі 13,6 млн га. З них зібрано майже 36 млн тонн зернових та зернобобових культур з площі 9,8 млн га (64%)", - йдеться у повідомленні.

У тому числі намолочено:

пшениці – 25,1 млн тонн із площі 6,6 млн га;

ячменю – 7,8 млн тонн із площі 2,4 млн га;

гороху – 516,2 тис. тонн із площі 238 тис. га;

ріпаку – 2,56 млн тонн із площі 1,1 млн га;

проса – 155 тис. тонн із 87,3 тис. га (58% прогнозованих площ);

гречки – 61,6 тис. тонн із площі 42,8 тис. га (55%);

соняшнику – 4,07 млн тонн із площі 2,3 млн га (36%);

сої – 596,5 тис. тонн із площі 290,2 тис. га (22%);

кукурудзи – 668 тис. тонн із 137,2 тис. га (3% площ).

Як повідомляв Укрінформ, за даними, які наводило Мінекономіки раніше, станом на 10 вересня українські сільгоспвиробники зібрали 43,4 млн тонн основних культур із площі 12,3 млн га, з яких зернові та зернобобові культури становили 38,7 млн тонн.