Аграрії на середину вересня зібрали 36 мільйонів тонн зерна - Мінекономіки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства із посиланням на Держстат.
"Мінекономіки відповідно до даних Держстату оновило проміжні результати збиральної кампанії-2020 у бік зниження. Так, станом на 17 вересня українські сільгоспвиробники зібрали 43,2 млн тонн основних культур з площі 13,6 млн га. З них зібрано майже 36 млн тонн зернових та зернобобових культур з площі 9,8 млн га (64%)", - йдеться у повідомленні.
У тому числі намолочено:
пшениці – 25,1 млн тонн із площі 6,6 млн га;
ячменю – 7,8 млн тонн із площі 2,4 млн га;
гороху – 516,2 тис. тонн із площі 238 тис. га;
ріпаку – 2,56 млн тонн із площі 1,1 млн га;
проса – 155 тис. тонн із 87,3 тис. га (58% прогнозованих площ);
гречки – 61,6 тис. тонн із площі 42,8 тис. га (55%);
соняшнику – 4,07 млн тонн із площі 2,3 млн га (36%);
сої – 596,5 тис. тонн із площі 290,2 тис. га (22%);
кукурудзи – 668 тис. тонн із 137,2 тис. га (3% площ).
Як повідомляв Укрінформ, за даними, які наводило Мінекономіки раніше, станом на 10 вересня українські сільгоспвиробники зібрали 43,4 млн тонн основних культур із площі 12,3 млн га, з яких зернові та зернобобові культури становили 38,7 млн тонн.