Створення лісосмуг сприятиме збільшенню врожайності зернових на 20% - експерти

Створення лісових смуг на полях степової зони України сприяє збільшенню врожайності зернових на 20%.

Як передає Укрінформ, про це йшлося на тренінгу про системи полезахисних лісових смуг, який провела Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), і який транслювався на сайті та YouTube-каналі агентства.

Згідно із дослідженням вітчизняних вчених, результати яких обговорювалися під час тренінгу, потенціал зростання урожайності сільськогосподарських культур у системі лісосмуг за умови їх повноцінного функціонування) може сягати 20%, продуктивності пасовищ – 25%, виробництва молочної продукції – 12%.

"Приріст урожайності на кожні 0,5% заліснення ріллі – від 0,75% до 3,5%", - зазначив один з учасників заходу, заступник директора Державного підприємства "Степовий ім. В. М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА" Ігор Тимощук.

У ході теоретичної частини тренінгу аудиторію ознайомили із результатами напрацювань у сфері визначення критеріїв та систем полезахисних лісосмуг. Було розглянуто питання їх конструкцій та розміщення, значення лісосмуг для ефективності сільськогосподарського виробництва, боротьби з ерозією та вимерзанням озимих посівів.

Обговорювалася проблематика придатності ґрунтових та гідрогеолого-меліоративних умов для створення полезахисних лісових смуг; вплив полезахисних лісових смуг на мікроклімат полів та урожайність сільгоспкультур; агролісомеліоративне районування; мінімально необхідна полезахисна лісистість; оптимізація систем захисних лісових насаджень в агроландшафтах.

Тренінг було організовано для фахівців, чия діяльність спрямована на відновлення та реконструкцію лісових смуг, захист ґрунтів від ерозії й утворення пилових бур, боротьбу з опустелюванням, агролісомеліоративне районування, оптимізацію системи захисних лісових насаджень в агроландшафтах степової зони України. На думку ФАО, цільовою аудиторію тренінгу є керівники сільськогосподарських підприємств, агрономи, фермери, лісівники, виробники енергетичних культур, представники об’єднаних територіальних громад, асоціації пасічників України, а також викладачів, науковців, посадовців.

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Практична частина тренінгу пройде 22 вересня на базі Брилівської дослідної станції та Державного підприємства «Дослідне господарство «Великі Клини» Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації НААН (ІВПіМ). Останнє господарство є випробувальним майданчиком згідно договору між FAO та ІВПіМ.