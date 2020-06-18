В Україні розробили моделі управління лісосмугами

В Україні розробили моделі управління лісосмугами

Укрінформ
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Всеукраїнською асоціацією сільських селищних та міських рад розробили моделі управління захисними лісосмугами в Україні.

Про це представники ФАО повідомили під час онлайн-брифінгу в Укрінформі, який було присвячено відновленню та реконструкції польових лісових насаджень в Україні.

«ФАО спільно із Всеукраїнською асоціацією сільських селищних та міських рад зібрали пул експертів, з’єднали їх з національним координатором і протягом 8 місяців розробляли моделі управління лісосмугами, відповідно до національного законодавства», - сказала координатор проєкту ФАО «Інтегроване управління природними ресурсами деградованих ландшафтів лісостепової та степової зон України» Оксана Девіс.

За її словами, робота зі створення моделей розпочалася у 2018 році, коли спільно з Інститутом лісового господарства та агромеліорації імені Висоцького було розроблено технічну документацію на реконструкцію та насадження лісосмуг у Херсонській області.

«Зараз ми можемо розповісти крок за кроком, як ми працюємо з лісосмугами, як відбувається процес передачі лісосмуг в управління. Спільно з асоціацією ми підготовили покрокову інструкцію, як брати лісосмуги на баланс включно з усіма документами, з угодами, які необхідно, з нарадами, які треба проводити. Наразі ця інструкція проходить узгодження в ФАО», - координатор проєкту ФАО.

Вона висловила сподівання, що цю документацію, ФАО зможе передати уряду.

«Ми бачимо, що на цю інформацією є запит. Основні матеріали завжди передаються кінцевому місцевому бенефіціару, в нашому випадку це буде Міністерство екології і природних ресурсів України. Вони визначать хто, як, в якому обсязі володітиме цими матеріалами», – підсумувала Девіс.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 червня 2020 року радник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Денис Паламарчук заявив, що Мінекономіки виступило ініціатором розробки правил утримання лісових смуг, і вже на наступному тижні цей акт може бути прийнятий.

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