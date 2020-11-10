На Вінниччині готуються розгорнути близько тисячі додаткових COVID-ліжок

На Вінниччині у зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у медичних закладах області готуються додатково розгорнути близько тисячі інфекційних ліжок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА Ольга Задорожна.

«Наразі в області функціонує 23 опорні лікарні з ліжковим фондом для інфекційних пацієнтів - 2023 ліжка «під ковід». В резерві є ще понад тисячу ліжок, які ми продовжуємо розгортати посиленими темпами. Обов’язкова умова для розгортання таких ліжок – це наявність кисневої мережі центрального постачання кисню. Зараз триває посилена робота із закупівлі кисневих концентраторів, на які направлені зусилля як органів місцевого самоврядування, так і виконавчої влади», - повідомила Задорожна.

За її словами, до наявного переліку опорних лікарень з лікування хворих з коронавірусом включена Немирівська ЦРЛ. Вона почне примати пацієнтів найближчим часом.

«Ми будемо залучати й інші райлікарні, які досі залишалися осторонь, і ліжковий фонд яких не був задіяний, щоб кожний хворий на COVID-19 отримував якісну медичну допомогу не на віддаленні 100 км від місця проживання, а безпосередньо у своєму населеному пункті, або поруч із ним. Тому було попереджено всіх головних лікарів, щоб вони готувалися, активно відкривали ліжка для інфекційних пацієнтів», - сказала посадовець.

Задорожна уточнила, що за кількістю активних випадків COVID-19 область стабільно знаходиться на 19 рейтинговому місці, а середній показник завантаженості інфекційних ліжок становить 67%. Утім, третина опорних лікарень, дві з яких у Вінниці, більш завантажені, «вийшли за межі 80-85%».

З понеділка, 9 листопада, на Вінниччині території м. Козятин та Тиврівського району області віднесено до червоного рівня епіднебезпеки, решта населених пунктів регіону – до помаранчевого.

Станом на ранок вівторка на Вінниччині з початку пандемії зафіксовано 12765 випадків інфікування COVID-19, з них за останню добу – 199. Одужали 7390 пацієнтів, померли 229. В Україні за добу - 10 179 нових випадків COVID-19, за весь час пандемії в країні захворіло – 479 197 осіб, одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756.