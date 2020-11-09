На Прикарпатті розгорнули 556 COVID-ліжок і відкрили ще одну лікарню

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«У закладах першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 розгорнуто додатково 556 ліжок», - зазначає Івано-Франківська ОДА.

За їхньою інформацією, також до медзакладів першої хвилі віднесли КНП «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня», яка тепер зможе приймати хворих з коронавірусною інфекцією. Потужність лікарні – 140 ліжко-місць.

На сьогодні в області для лікування коронавірусної хвороби загалом розгорнуто 2547 ліжок, уточнили в ОДА.

Станом на 9 листопада в області зареєстровано 24494 випадки захворювань на коронавірусну інфекцію, з них 428 - за минулу добу. Всього за час пандемії одужали 11357 пацієнтів, померли 477 людей.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 1288 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 та 298 з підозрою на коронавірусну хворобу. В області зайняті 62,3% ліжок.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 687 нових випадків. За весь час пандемії в Україні захворіло 469 018 осіб.