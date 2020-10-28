У Чернігові учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно

Відсьогодні, з 28 жовтня, учні 5-11 класів загальноосвітніх закладів Чернігова навчатимуться дистанційно.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"У Чернігові з 28 жовтня учні 1-4 класів навчатимуться за очною формою, а учні 5-11 класів - дистанційно. Це триватиме до 13 листопада включно. Рішення прийняте на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - ідеться у повідомленні.

За словами заступниці начальника міського управління освіти Олени Горної, такий підхід до організації навчального процесу зумовлений невисоким рівнем самоорганізації учнів перших класів, з якими потрібно працювати.

Крім того, школам рекомендують розглянути можливість застосування дистанційних технологій для вивчення музики та образотворчого мистецтва. Це дозволить скоротити присутність молодших школярів у закладах освіти протягом дня.

Горна додала, що вчителі готові до такого режиму навчання. Необхідні технології вони апробували ще в березні-квітні, а на канікулах додатково готувалися до цього. Осінні канікули в Чернігові тривали з 15 по 27 жовтня.

З 19 жовтня місто Чернігів за рівнем поширення COVID-19 перебуває в червоній зоні. На сьогодні в обласному центрі зареєстровано 2 445 випадків інфікування коронавірусом. Нині хворіє 1454 людини, з яких 160 госпіталізовано. Летальних випадків - 30.

З 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Станом на 27 жовтня лабораторно підтверджено 363 075 випадків COVID-19, з них за останню добу - 7 474.