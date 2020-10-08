Керівника вінницького автодору «взяли» на хабарі

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив про пропозицію хабаря від керівника облавтодору у розмірі 4,2 млн грн за вирішення питання з боргом перед комерційними структурами.

Про це Борзов повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні відбулася спецоперація. З корупцією у Вінниці та в області потрібно закінчувати. Керівник служби автомобільних доріг у Вінницькій області Алексєєв І.М. запропонував надати мені, як голові Вінницької ОДА, неправомірну вигоду у розмірі 4,2 млн грн за вирішення питання про погашення заборгованості та виділення коштів з державного бюджету України за раніше поставлене медичне обладнання на комунальний медичний заклад області КЗ «База спеціального медичного постачання» перед комерційними структурами (ТОВ «Ілантанмед» та ПП «Донмед») у розмірі 42 млн грн», - повідомив Борзов.

Він зазначив, що 24 вересня звернувся до правоохоронних органів із заявою щодо пропозиції надання йому, як голові Вінницької ОДА, неправомірної вигоди від керівника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Алексєєва Ігоря Миколайовича.

Посадовець повідомив, що на підставі цієї заяви того ж дня НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». А 8 жовтня Спецпідрозділом УСБУ у Вінницькій області спільно з ГУ БКОЗ СБУ та детективами НАБУ, під час проведення слідчих дій «затримано «на гарячому» керівника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Алексєєва І.М. під час надання останнім частини неправомірної вигоди в розмірі 200 тис. грн за вчинення ним дій в зазначених комерційних структур».

Згідно з повідомленням, наразі тривають слідчі дії, за результатами яких затриманому буде оголошена підозра.